Bia Haddad e Taylor Townsend vencem nas duplas e avançam no Aberto da Austrália

Neste sábado, a brasileira Bia Haddad voltou às quadras do Aberto da Austrália, dessa vez na modalidade de duplas. Ao lado da norte-americana Taylor Townsend, a atleta, que foi eliminada no simples, avançou para a próxima fase do torneio. As tenistas derrotaram por dois sets a zero (7/6 [7/2] e 6/4) a dupla formada por Aliaksandra Sasnovich, da Bielorrússia e Anna Blinkova, da Rússia.

Após eliminação para a russa Maria Timofeeva no simples, Bia, número 12 do mundo, se recuperou e segue em busca do título nas duplas. A norte-americana Townsend (10º) também já se despediu do torneio na modalidade individual. Na terceira rodada, as atletas vão encarar a dupla espanhola Alexandra Panova e Cristina Bucsa, neste domingo.

Bia e Townsend encontraram dificuldade no primeiro set, mesmo com a vitória por 7/6 (7/2). Com o jogo em mãos, mantiveram a calma e fecharam o segundo set em 6/4 para assegurar a classificação.

??? No.10 seed Beatriz Haddad Maia gritted and grinded her way past Linda Fruhvirtova, 6-2, 3-6, 6-2. Is Bia primed for a deep #AusOpen run this year? pic.twitter.com/2C05o0ufkz ? wta (@WTA) January 15, 2024

Na modalidade masculina de duplas, o brasileiro Rafael Matos, número 59 do mundo, foi derrotado e se despediu do Aberto da Austrália. O atleta, que jogou ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, viu a dupla Ariel Behar, do Uruguai e Adam Pavlásek, da República Tcheca vencer a partida por dois sets a zero (6/3 e 7/6 [11/9]).

Rafael não disputou a competição na modalidade simples. O atleta segue na competição nas duplas mistas, junto da brasileira Luisa Stefani, número 20 do mundo.