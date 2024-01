Bia Haddad diz que emocional atrapalhou em eliminação no Australian Open

Do UOL, em São Paulo

Bia Haddad Maia analisou sua derrota para a jovem russa Maria Timofeeva no Australian Open. A tenista disse que não conseguiu lidar com seu emocional e, por isso, acabou eliminada da competição de simples.

"Estou insatisfeita com o meu trabalho, fiz um jogo muito emotivo. Ainda existem duas Bias, e a Bia que apareceu nesse jogo foi a mais emocional e que não lidou bem com os momentos importantes. Errei bastante e não fui agressiva ao mesmo tempo, e isso não condiz com os meus sonhos e os meus objetivos", declarou Bia.

"Tênis é uma nova oportunidade a cada dia e uma das minhas melhores qualidades é a forma como me levanto quando eu caio, então é seguir trabalhando duro. Tenho treinado bem e plantado coisas boas, então agora é executar em jogo. O que faltou foi ganhar mesmo", continuou.

Por pouco, Bia não se tornou a primeira atleta brasileira - homem ou mulher - na Era Aberta (a partir de 1968) a alcançar as oitavas de final em Melbourne.

A brasileira ainda segue na chave de duplas do Australian Open ao lado da norte-americana Taylor Townsend, com quem foi campeã no WTA 500 de Adelaide. Na madrugada de hoje, ambas superaram Blinkova/Sasnovich em 7/6(2) 6/4 e avançaram às oitavas de final, quando enfrentarão Bucsa/Panova.