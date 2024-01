Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir e informações da partida pelo Alemão

Neste domingo, às 11:30 (de Brasília), o Bayern de Munique recebe o Werder Bremen na Allianz Arena pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será transmitida pelo SporTV e OneFootball.

Os donos da casa, que venceram os últimos três jogos na competição, seguem à caça da liderança, já que estão com 41 pontos, quatro atrás do Bayer Leverkusen, entretanto com um jogo a menos.

Por outro lado, o Werder Bremen, que empatou as últimas três partidas na Bundesliga, vive uma situação mais delicada, já que ocupa a 13ª posição, com 17 pontos, seis a menos em relação ao Mainz, time que abre a zona de playoff de rebaixamento. Por isso, a equipe tenta uma vitória para se afastar da degola.

Confira o outro jogo deste domingo pela 18ª rodada do Campeonato Alemão:

Borussia Monchengladbach x Augsburg - 13:30 (de Brasília)