Autor de dois na goleada do Arsenal, Martinelli cita 'confiança em lutar pelo título'

Com dois gols nos acréscimos, Gabriel Martinelli fechou a goleada do Arsenal sobre o Crystal Palace por 5 a 0, neste sábado (20).

Com a vitória, a equipe de Londres atingiu os 43 pontos e chegou ao terceiro lugar da Premier League, igualando a pontuação do Manchester City, que ainda joga. O líder Liverpool, também com uma partida a fazer, tem 45 pontos.

No Campeonato Inglês, os Gunners não venciam há mais de um mês, com duas derrotas e um empate. Neste período, também foram eliminados da Copa da Inglaterra. Destaque da vitória, Gabriel Martinelli comenta a importância de voltar a vencer, ainda mais com uma goleada em casa.

"Essa sequência sem vitórias nos incomodava, claro. Mas conseguimos nos reabilitar num bom momento, em que ainda estamos na cola do líder. Fizemos uma boa partida, uma atuação segura, e isso é o que mais importa. Estou feliz demais por marcar os gols e ajudar a equipe a obter um grande resultado. E tenho certeza de que nos dará ainda mais confiança para lutarmos pelo título", fala o brasileiro.

O camisa 11 chega ao seu quarto gol na Premier League nesta temporada. A equipe volta a campo apenas no dia 30, quando visitará o Nottingham Forest, no City Ground.