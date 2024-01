Augusto Melo exalta treino aberto na Fazendinha e pede paciência para cumprir promessas no Corinthians

O presidente Augusto Melo concedeu entrevista à TV oficial do Corinthians pouco antes do início do treino aberto da manhã deste sábado, na Fazendinha. O mandatário do Timão exaltou a iniciativa de voltar a utilizar o estádio e relembrou histórias da época de criança no local.

"É um prazer, para a gente que é do clube, cresceu aqui no alambrado, vendo os ídolos, tirando fotos e pegando autógrafos, hoje poder, como presidente, trazer clube de novo para treinar aqui dentro. Para que essas crianças, que não conhecem essa história, possam conhecer, para esses atletas, que estão há mais de dez anos no clube e nunca treinaram aqui. Reviver essa história é muito gratificante. O clube [social] está lotado, está todo mundo muito feliz, elogiando a iniciativa. É muito bom resgatar essa história", disse.

"Era isso que eu quis proporcionar para essa garotada, que nunca viu seu time de perto, para esse sócio ter a oportunidade que eu tive quando criança, de poder estar no alambrado e sair correndo para tirar uma foto com o Sócrates, depois com Neto, Marcelinho... São histórias que estou podendo reviver agora como presidente e compartilhar isso com os novos sócios do clube. Isso só vai engrandecer o nosso clube social", continuou o dirigente.

Falta pouco para começar o treino aberto! ?? ? Acompanhe AO VIVO na Corinthians TV ou no Universo SCCP! Corinthians TV ?? https://t.co/f6p53uH1jt

Universo SCCP ?? https://t.co/KwFblbameC Baixe agora o app oficial do Corinthians e fique por dentro de tudo que acontece no... pic.twitter.com/fC263krtsm ? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2024

Além disso, Augusto Melo revelou a pauta das reuniões que teve com as torcidas organizada do Alvinegro. O presidente, que tomou posse no último dia 2 e tem mandato vigente pelo triênio 2024-2026, pediu paciência aos corintianos para cumprir as promessas realizadas em campanha.

"Tivemos reuniões essa semana com todos os presidentes de organizadas, os torcedores, e pedimos um pouco de paciência porque todos sabemos a situação que o clube vem passando e nós, junto com toda a diretoria, muito técnica e competente, estamos tentando organizar a parte financeira, equacionar nossas dívidas com as receitas para, aí sim, poder montar um grande elenco para ganhar tudo, que foi o que prometi na minha campanha. Já estamos cumprindo", declarou.

"Estamos com um elenco mais jovem, com uma média de idade muito satisfatória. Não tenho dúvida que teremos um time muito competitivo, muito mais veloz, porque hoje o futebol é muito mais dinâmico. Estamos muito esperançosos", finalizou o mandatário.

Com sete reforços, o Corinthians encerra preparação para a estreia na temporada 2024. Pela primeira rodada do Paulistão, o Timão recebe o Guarani, às 18h (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.