Atlético-MG supera Ipatinga em jogo-treino

No último final de semana livre antes da estreia do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG realizou um teste de sua equipe visando a temporada 2024. O time da capital mineira bateu o Ipatinga por 2 a 0.

O jogo-treino foi realizado no Campo 1 da Cidade do Galo e teve três tempos de 45 minutos, conforme acordo entre as comissões técnicas. Os gols foram marcados por Vargas e Alisson Santana.

A escalação inicial do Atlético-MG contou com Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson e Igor Gomes; Pavon, Paulinho e Hulk.

Depois, atuaram Matheus Mendes; Mariano, Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Battaglia, Zaracho, Pedrinho e Patrick, Vargas e Alan Kardec.

Por fim, a terceira parte teve a seguinte formação: Gabriel Delfim; Vitor Gabriel, Rômulo, Renan e Maykon; Paulo Vitor, Alan Franco e Caio Ribas; Alisson Santana, Cadu e Isaac.

Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG entra em campo na quarta-feira. A partir das 21h30, enfrenta a Patrocinense, fora de casa.