Brasileiros se destacam, e Arsenal goleia o Crystal Palace no Inglês

O Arsenal venceu o Crystal Palace por 5 a 0 neste sábado (20), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium.

Todos os gols tiveram participação de jogadores brasileiros.

O zagueiro Gabriel Magalhães abriu o placar, enquanto o segundo foi assinalado contra, pelo goleiro do Palace.

Já Gabriel Jesus deu o passe para Trossard fazer o terceiro.

Martinelli marcou dois gols relâmpago nos acréscimos do segundo tempo, após sair do banco de reservas.

O Arsenal está em 3º no Inglês, com 43 pontos, empatado com o City.

Já o Palace é o 14º, com 21.

Como foi o jogo

O Arsenal jogou melhor desde o começo da partida, com mais posse de bola e criação de jogadas.

O destaque do time foi o brasileiro Gabriel Magalhães, que marcou um dos gols e teve papel ativo no segundo.

Gabriel Jesus atuou bem, distribuindo uma assistência, enquanto Martinelli foi utilizado no segundo tempo e deixou o dele nos acréscimos.

O Palace, por outro lado, teve dificuldades, sem grande perigo para a defesa dos Gunners.

Martinelli relâmpago

O brasileiro Gabriel Martinelli entrou em campo somente no segundo tempo, ao substituir Leandro Trossard.

Ele ficou em campo cerca de 30 minutos, mas já nos acréscimos balançou a rede em duas oportunidades semelhantes.

Nos lances, que pareciam até um replay, o brasileiro recebeu lançamentos, invadiu a grande área e bateu no cantinho de Henderson.

Gabriel Martinelli comemora gol durante Arsenal x Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês Imagem: Ben Stansall/AFP

Lances importantes

1x0 - Gol do Arsenal. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel Magalhães se livrou da marcação e subiu bonito para mandar para o fundo da rede aos 10 do primeiro tempo.

2x0 - Gol do Arsenal. Jogada igual à do primeiro gol, com o mesmo ator principal: Gabriel Magalhães cabeceou forte, mas a bola bateu nas costas do goleiro do Palace, Dean Henderson, e a arbitragem assinalou o gol contra, aos 36 do primeiro tempo.

3x0 - Gol do Arsenal. O goleiro Raya fez uma ótima reposição para Gabriel Jesus, que correu em velocidade e passou para Trossard. Ele dominou a bola, driblou o defensor e bateu com força aos 13 do segundo tempo.

4x0 - Gol do Arsenal. Golaço de Martinelli após passe de Nketiah. Em velocidade, o brasileiro invadiu a grande área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro, já nos acréscimos.

5x0 - Gol do Arsenal. Praticamente um replay do lance anterior: Martinelli recebeu de Jorginho, pisou na área e bateu do mesmo jeito, cheio de categoria, fechando a goleada.



FICHA TÉCNICA

Arsenal 5 x 0 Crystal Palace

Data: 20/01/2024

Local: Emirates Stadium

Hora: 9h30 (de Brasília)

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos:

Gols: Gabriel Magalhães (ARS), aos 10' do 1º tempo (1-0); Henderson (CRY, contra), aos 36' do 1º tempo (2-0); Trossard (ARS), aos 13' do 2º tempo (3-0); Gabriel Martinelli (ARS), aos 48' do 2º tempo (4-0); Gabriel Martinelli (ARS), aos 49' do 2º tempo (5-0)



Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel Magalhães (Kiwior) e Zinchenko; Rice (Jorginho), Havertz (Smith Rowe) e Odegaard; Saka, Trossard (Gabriel Martinelli) e Gabriel Jesus (Nketiah). Técnico: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Henderson, Clyne (Ahamada), Andersen, Guéhi (Tomkins) e Mitchell; Richards, Lerma e Eze; Hughes (Ozon), Schlupp (Matheus França) e Mateta. Técnico: Roy Hodgson.