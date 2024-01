"Aqui diariamente fazem você se sentir pequeno", relata Xavi sobre rotina no Barcelona

O Barcelona enfrentará neste domingo (21) a equipe do Betis por mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Em entrevista pré-jogo, Xavi comentou sobre a situação do clube catalão na temporada, próximos desafios e bastidores.

Ao ser perguntado a respeito da atual fase de Ferrán Torres, atacante do time, o treinador afirma confiar no atleta e considerá-lo forte. Também cita que, pela pressão de atuar no Barcelona, o jogador pode se sentir pequeno.

"Posso dizer que ele é um jogador de futebol forte. Aqui, diariamente, fazem você se sentir pequeno, que você não vale nada. Não importa se você é jogador, assessor de imprensa, médico, treinador. Ele está bem, positivo. Ele personifica o que um jogador de futebol do Barça deveria ser", diz Xavi.

??????? ?????? is very strong mentally and has good numbers.? #BetisBarça ? - Xavi - pic.twitter.com/b8DtHtqlyC ? FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2024

Sobre Vitor Roque, Xavi diz que o brasileiro está em sua melhor forma física. "Vitor Roque está 100%. Ele é um jogador que pode nos acrescentar muito".

Além disso, o espanhol está confiante na disputa pelos três títulos das competições que o Barcelona tem até o final da temporada. Atualmente, o Barça está na 4ª posição de LaLiga com 41 pontos, oito atrás do Girona, líder com um jogo a mais. Os catalães também disputam a Champions League e a Copa do Rei. "Não podemos descartar nenhum deles. Vamos buscar os três títulos que nos restam. Estamos motivados, entusiasmados. Queremos ganhar o jogo convencendo.", avisa o técnico.