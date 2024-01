Willian e João Schmidt aparecem no BID e podem estrear pelo Santos

O Santos registou mais dois jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta vez, João Schmidt e Willian Bigode foram inscritos no sistema e, portanto, já podem estrear com a camisa alvinegra.

O meio-campista firmou vínculo de um ano, com opção de renovação por mais um. Antes, ele estava no Kawasaki Frontale, do Japão. Já o atacante chega por empréstimo de um ano, junto ao Fluminense.

Dos 13 jogadores contratados para 2024, restam aparecer no BID apenas Hayner, Jorge, Guilherme e Pedrinho. Aderlan, Gil, Otero, Giuliano, Pituca, Cazares e Marcelinho já estão regularizados, além do técnico Fábio Carille.

O Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.