Vovjoda explica decisão de ficar no Fortaleza e elogia projeto do clube

O técnico argentino Juan Vojvoda concedeu sua primeira entrevista coletiva em 2024. Mesmo com o trabalho de destaque, o comandante optou por ficar no Fortaleza.

Questionado sobre o motivo da permanência, ele admitiu que teve propostas para sair, mas destacou o projeto do clube cearense.

"É um orgulho para mim, mas um agradecimento para o clube, que me dá essa possibilidade de desenvolver um projeto. É verdade, que vem algumas propostas de outros clubes, mas isso na minha cabeça não mexe muito. Estou focado no meu clube. Vojvoda está comprometido com o projeto e da parte da diretora em um momento ruim também. Apoiaram o treinador no momento difícil também. Acho que essa unidade temos conseguido durante os anos", afirmou.

Na sequência, Vojvoda negou que não queira acertar um desafio maior e ressaltou o objetivo de tornar o Fortaleza um clube cada vez maior.

"Alguns dizem que o Vojoda não quer acertar o desafio de um clube grande. Eu tenho um projeto, meus desafios pessoais. Acho que o Fortaleza é um clube grande, que ainda não conseguiu o topo. Acho que tem muitas possibilidades de continuar evoluindo e esse é o meu desafio, que o Fortaleza e o Vojvoda continuem crescendo juntos", finalizou.

No time desde maio de 2021, o argentino já está marcado na história do clube. Até o momento, são três estaduais (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste.

Além disso, o técnico levou o Fortaleza pela primeira vez à Libertadores, ao vice da Copa Sul-Americana e às semis da Copa do Brasil. Por conta do desempenho, ele recebeu propostas de outros clubes do Brasil, mas preferiu por ficar mais uma temporada no clube.

Neste ano, o Leão do Pici disputará o Cearense, a Copa do Nordestes, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão. O contrato dele com o time termina no fim de 2024.