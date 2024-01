VALE MAIS? Comentarista causa POLÊMICA ao comparar conquistas de Tricolores

Após conquistarem títulos inéditos em 2023, São Paulo e Fluminense voltaram a figurar no centro dos debates esportivos. Desta vez, o comentarista Vitor Birner provocou uma verdadeira polêmica ao declarar que a Copa do Brasil, no atual momento, seria mais difícil do que a conquista da Libertadores.

Comentarista da ESPN, Vitor Birner defende que, para vencer a Copa do Brasil, uma equipe precisaria enfrentar equipes bem mais complicadas do que no torneio continental. O jornalista usou as recentes conquistas dos tricolores para ressaltar seu argumento.

Birner ressalta que a Libertadores tem um valor mais expressivo, no entanto, a Copa do Brasil seria mais complicada para conquistar. "Nesse último ano, a trajetória da Copa do Brasil era mais complicada do que a Libertadores", apontou.

"Você pega a trajetória do Fluminense na Libertadores. O que é mais difícil? Você eliminar River, Inter e Boca, que nem classificou para a Libertadores dentro da Argentina e, com todo o respeito, com um timeco que o Boca tinha, ou pegar Corinthians, Palmeiras e Flamengo, como o São Paulo ganhou a Copa do Brasil", explicou.

Para o comentarista, a vaga no Mundial seria o único motivo para que uma torcida enxergue mais valor na conquista da Libertadores do que vencer a Copa do Brasil. "Porque a Libertadores é de longe o maior campeonato e o mais impactante, o que a torcida mais quer, o que dá vaga para Mundial", finalizou o comentarista durante programa da ESPN.

Nas redes sociais, a frase provocou uma grande discussão sobre a discussão, e muitos internautas classificaram a fala do comentarista como pretensiosa.