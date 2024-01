'Tite pode passar de canastrão de novela para herói de Hollywood', diz RMP

Renato Maurício Prado disse no Fim de Papo que o técnico Tite pode passar de 'canastrão de novela mexicana' para 'herói de filme de Hollywood' se conseguir fazer o Flamengo vencer os principais títulos da temporada. Ele também citou Vini Jr. para criticar o estilo tático de Tite na seleção e no Flamengo atual.

'Vai ter que mostrar trabalho': "Eu não era favorável a contratação do Tite. Eu queria a volta do Jorge Jesus, mas já que veio, eu digo que tem uma boa oportunidade de passar de 'canastrão de novela mexicana' para 'herói de filme de Hollywood' e receber até o Oscar, mas vai ter que mostrar trabalho. Não será no Campeonato Carioca que eu irei pedir a cabeça dele, eu terei a paciência necessária".

'Esse é o problema do Tite': "Tite escalava o Vinicius Junior porque todo mundo dizia que era o melhor jogador brasileiro em atividade, só que ficava de nariz torcido, tanto que tirou com 18 minutos contra a Croácia. A verdade é que Vini Jr. não é jogador de preferência do Tite, se voltasse para o Flamengo talvez o Tite ficasse de nariz torcida porque ele é uma atacante total, pouco volta para marcar. Porque ele prefere o Cebolinha ao Bruno Henrique? Porque Cebolinha volta muito mais para marcar. Por que ele está insistindo em mais um jogador pela direita? Esse é o problema do Tite. Jogadores de mais qualidade não vão voltar para marcar".

Assista ao Fim de Papo na íntegra