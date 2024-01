Após comprar Vitória, site de prostitutas vai pagar CAMPEONATOS ESTADUAIS

Depois de surpreender e chamar a atenção nas redes sociais pela possibilidade de comprar o naming rights do Vitória-BA, o site de acompanhantes Fatal Model anunciou nesta semana que será a nova patrocinadora dos campeonatos Carioca e Gaúcho. O anúncio foi feito nas redes sociais da empresa, famosa por apresentar acompanhantes de luxo.

O vídeo de apresentação do patrocínio ao Campeonato Carioca trazia imagens das praias mais famosas do Rio de Janeiro. "Nós já vimos de perto as belezas do Rio de Janeiro e juntos vamos deixá-lo ainda mais lindo depois de passar pelos cartões postais do Rio", destaca o texto do vídeo.

"O Fatal Model se aproxima da grande paixão dos Cariocas. Vamos jogar o preconceito para escanteio e expulsar a violência . Em 2024, entrarão em campo o respeito, a segurança e a dignidade", finaliza o vídeo, publicado em formato de reel.

Já no vídeo de anúncio para o Campeonato Gaúcho, contava com imagens do ex-atacante Sandro Sotilli, maior artilheiro da história do torneio, com 111 gols, e que marcou época com a camisa de Internacional e Juventude. "Eu já rodei o Brasil, mas este sempre foi o meu pago. Fiz sucesso em outros estados, mas é na minha querência que eu sou eterno", narra o ex-jogador.

"Chegou a hora de mostrar nossa força no Sul. Dentro da nossa área, somos imbatíveis, somos os maiores. É tempo de Gauchão, de futebol raiz e com tradição. Sempre com respeito, segurança e dignidade", diz a legenda do vídeo.

Pelo acordo, além da exibição da marca nas placas de publicidade dentro do campo, o Fatal Model realizará diversas ações nos estádios.