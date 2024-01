São Paulo não estreia com vitória no Campeonato Paulista desde 2020

O São Paulo buscará quebrar um pequeno tabu neste final de semana. A equipe estreará no Campeonato Paulista e tentará voltar a vencer na primeira rodada do Estadual, algo que não acontece desde 2020.

Na última temporada, a estreia do São Paulo no Paulistão foi contra o Ituano. A equipe, na época comandada por Rogério Ceni, saiu com um empate sem gols. Sua participação na edição de 2023 da competição se encerrou nas quartas de final, quando foi derrotada pelo Água Santa, nos pênaltis.

Em 2022, o Tricolor Paulista não teve um bom início no campeonato. Contra o Guarani, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1, em Campinas. Calleri, titular na equipe atual, foi o autor do único gol, que foi vice-campeã daquele ano

O Tricolor segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista.

No ano anterior, 2021, o adversário na primeira rodada do Paulistão foi o Botafogo-SP. Comandado pelo argentino Hernán Crespo, o São Paulo empatou por 1 a 1, com um gol marcado pelo zagueiro Arboleda, provável titular para este final de semana.

A última vitória do clube em sua estreia no Estadual aconteceu em 2020, contra o Água Santa. No Morumbi, o São Paulo venceu por 2 a 0, com gols de Pablo e Daniel Alves.

O primeiro compromisso dos são-paulinos pelo Campeonato Paulista de 2024 será contra o Santo André, neste sábado (20), às 20h (de Brasília). O confronto marcará a estreia de Thiago Carpini no comando da equipe, que está no Grupo D, ao lado de Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo.

