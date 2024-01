São Paulo libera venda geral de ingressos para o jogo contra o Santo André

O São Paulo divulgou nesta quarta-feira a liberação da venda geral dos ingressos para o jogo contra o Santo André, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida marcará a estreia do MorumBIS, novo nome do Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

"Vendas abertas a todos os torcedores para a estreia! Bora garantir seu ingresso para São Paulo x Santo André, que acontece no próximo sábado, às 20h (de Brasília), no MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Paulista", escreveu o perfil oficial do clube na plataforma "X".

O São Paulo já havia disponibilizado uma determinada carga de ingressos para os sócios-torcedores. A venda das entradas para o duelo começou no último sábado.

O teste contra o Santo André será o primeiro do São Paulo em 2024. Além disso, também marcará a estreia do técnico Thiago Carpini, que assumiu o comando do Tricolor após Dorival Júnior ser oficializado pela Seleção Brasileira.

O São Paulo ainda terá mais um confronto no MorumBIS no mês de janeiro. No dia 27 (sábado), a equipe irá encarar a Portuguesa. O Tricolor já iniciou a venda dos ingressos para o embate contra a Lusa.