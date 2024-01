Santos x Cruzeiro: onde assistir ao jogo pelas oitavas de final da Copa SP

Santos e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em partida válida pelas oitavas de final da Copa São Paulo.

O jogo terá transmissão do sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Santos chega para as oitavas de final com 100% de aproveitamento na Copinha. O Peixe vem se destacando, com 20 gols marcados em cinco partidas.

O Cruzeiro vem sendo o "time do 1 a 0". A Raposa venceu três de suas cinco partidas no torneio pelo placar mínimo, incluindo as duas classificações no mata-mata, diante de Madureira e Portuguesa.

Quem avançar enfrentará Ibrachina ou Coritiba nas quartas de final. O jogo acontece mais cedo, às 15h, na Ibrachina Arena, em São Paulo.

Não há prorrogação na Copinha. Portanto, em caso de empate após 90 minutos, a vaga nas quartas de final será definida em disputa de pênaltis.

Santos x Cruzeiro

Competição: oitavas de final da Copa São Paulo

Data: 17 de janeiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)