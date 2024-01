Santos mira economia milionária com mais quatro saídas do elenco

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos mira uma redução de cerca de R$ 1,5 milhão mensais com quatro saídas do elenco.

O que acontece

O Santos ainda tenta se desfazer de Rodrigo Fernández, Lucas Lima, Mendoza e Dodô. O Peixe tem um gasto de cerca de R$ 1,5 milhão mensais com os jogadores somados.

O quarteto tem sido oferecido ao mercado e também como moedas de troca. O Peixe tentou usá-los no acordo frustrado por Tadeu, goleiro do Goiás.

Lucas Lima estava praticamente certo no Sport, mas o meia bateu o pé para ficar. O Santos dividiria o salário do jogador com o Leão pela metade.

O Peixe usa do jogo de cintura para tentar convencer Lucas Lima. O meia está resistente e não vê com bons olhos a oportunidade.

A direção conta com os agentes de Dodô, Rodrigo Fernández e Mendoza para encontrar interessados. Eles estão treinando de forma separada com quem não está nos planos do técnico Fabio Carille.

O Santos diminuiu a folha salarial mesmo com os 13 reforços para a Série B. Chegaram Aderlan, Hayner, Gil, Jorge, João Schmidt, Diego Pituca, Otero, Giuliano, Cazares, Pedrinho, Guilherme, Marcelinho e Willian Bigoede. O Peixe quer um goleiro para fechar o elenco.

