'Relação muito espinhosa', diz André Hernan sobre Palmeiras e WTorre

André Hernan comentou no De Primeira sobre a relação entre Palmeiras e WTorre. Em coletiva realizada na terça-feira (16), a presidente Leila Pereira expôs mais uma vez a insatisfação com a empresa em relação ao uso do Allianz Parque.

'Relação espinhosa': "Palmeiras e WTorre hoje é uma rivalidade, porque o estádio pensa na questão dos shows e dos eventos, tem um calendário extenso. Já vai ter show do Jão no fim de semana e o palco é gigantesco. São estruturas que por mais que a WTorre diga 'temos essa possibilidade de tirar o gramado ou cobrir ele muito bem e ele vai estar muito bom para a prática do futebol', isso não aconteceu no final do ano, na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente com shows gigantescos que aconteceram no final do ano passado. Então é bem complicado, uma relação bem espinhosa".

'Miçangas no campo': "O que pegou muito forte nos bastidores do Palmeiras foi a questão do final do ano das miçangas do show da Taylor Swift, que deixou o gramado artificial totalmente detonado e o Palmeiras estava disputando o título brasileiro. Palmeiras tinha a possibilidade de jogar na Arena Barueri, o Abel (Ferreira) foi lá na coletiva e deu uma pancada, chamou a atenção na entrevista da diretoria do Palmeiras. Deu-se um jeito de jogar lá, mas aí no fim das contas tinha miçangas no campo".

Assista ao De Primeira na íntegra