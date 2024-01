Partida entre Vasco e Nova Iguaçu deve ser em Uberlândia

A Federação do Rio de Janeiro vai confirmar nos próximos dias a mudança de local da partida entre Nova Iguaçu e Vasco. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Os clubes fizeram um acordo para que o duelo seja disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. A partida está marcada para o dia 31 de janeiro, às 18h10 (de Brasília).

Este poderá ser o terceiro jogo do Vasco fora do Rio de Janeiro no Estadual. O confronto com o Bangu está confirmado para Brasília.

Já o jogo contra o Audax deve ser confirmado em Manaus. O clube de Angra dos Reis já vai enfrentar o Flamengo na Arena da Amazônia nesta quarta-feira.