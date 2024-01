Palmeiras x São Paulo: venda de ingressos para a Supercopa do Brasil abre nesta quarta; confira os valores

A Supercopa do Brasil de 2024 será decidida no dia 4 de fevereiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo colocará frente a frente dois rivais: o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e o Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro. Os torcedores que quiserem presenciar o evento poderão adquirir os ingressos a partir desta quarta-feira.

Todavia, os clientes do BRB terão acesso à pré-venda das entradas para a decisão. O banco, patrocinador oficial do torneio, disponibilizou aos consumidores uma determinada carga dos ingressos. A venda geral se inicia apenas às 14h (de Brasília) deste sábado, através do site www.bilheteriadigital.com.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 149 (meia-entrada) e R$ 798. Além disso, será realizada uma campanha de doação de alimentos. O torcedor poderá adquirir a meia-entrada social caso leve 1kg de alimento não perecível, que será coletado na entrada do Mineirão.

Os ingressos gratuitos para crianças de até 12 anos estarão disponíveis para aquisição a partir do sábado. Além disso, haverá a disponibilidade das meias-entradas impostas pela lei (estudantes, idosos e pessoas com deficiência). O restante dos espectadores terão que adquirir a entrada inteira.

@Palmeiras e @SaoPauloFC se enfrentam na minha decisão no dia 04 de fevereiro, às 16h, no @Mineirao! Quem será o #SupercampeãoDoBrasil? ? pic.twitter.com/MPFXUfAaUc ? Supercopa do Brasil (@SupercopadoBra) January 13, 2024

Confira os valores dos ingressos para a Supercopa do Brasil:

CADEIRA SUPERIOR

Setor Roxo - Ambas torcidas: R$ 329 (meia-entrada); R$ 363 (meia social); R$ 658 (inteira)

R$ 329 (meia-entrada); R$ 363 (meia social); R$ 658 (inteira) Setor Vermelho - Ambas torcidas: R$ 279 (meia-entrada); R$ 307 (meia social); R$ 558 (inteira)

R$ 279 (meia-entrada); R$ 307 (meia social); R$ 558 (inteira) Setor Laranja - Torcida do São Paulo: R$ 149 (meia-entrada); R$ 164 (meia social); R$ 298 (inteira)

R$ 149 (meia-entrada); R$ 164 (meia social); R$ 298 (inteira) Setor Amarelo - Torcida do Palmeiras: R$ 149 (meia-entrada); R$ 164 (meia social); R$ 298 (inteira)

CADEIRA INFERIOR