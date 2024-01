Palmeiras fecha acordo de R$ 20 milhões com casa de apostas para patrocínio máster do time feminino

O Palmeiras anunciou que o time feminino terá um novo patrocinador máster. Trata-se da casa de apostas Esportes da Sorte. Conforme apurado pela reportagem da Gazeta Esportiva, o valor gira em torno dos R$ 20 milhões. O vínculo firmado tem duração de um ano, indo até o fim de 2024.

O contrato foi devidamente assinado nesta quarta-feira e, de acordo com nota do Palmeiras, também inclui ativações em partidas da equipe masculina como mandante, através de placas de LED e backdrops, além de ações nas redes sociais e no site oficial do clube.

"É com muita satisfação que anunciamos um novo patrocinador máster para a nossa equipe feminina de futebol, que vem conquistando feitos muito importantes dentro de campo, como o inédito título da Libertadores em 2022. Com certeza, será uma união de muito sucesso e com grandes conquistas", afirmou Everaldo Coelho, diretor de marketing do Verdão.

Patrocinador de vários clubes do futebol masculino brasileiro, a empresa investirá pela primeira vez em uma equipe feminina.

"Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao Palmeiras por ter aberto as suas portas para que o Esportes da Sorte faça parte desta família tão vitoriosa. Dois gigantes do Brasil se unem para uma das maiores parcerias do futebol nacional. Entendemos que, juntos, podemos fazer um trabalho engrandecedor e ajudar o clube a continuar perpetuando seu status de maior campeão do Brasil", declarou Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já havia mencionado que estava em negociações com uma empresa para estampar o principal espaço da camisa das palestrinas. A dirigente disse que suas duas companhias, Crefisa e FAM, abriram mão do espaço com o objetivo de trazer novos investimentos para o clube.

Na última temporada, a camisa da equipe feminina alviverde foi estampada por diversas empresas ao longo do ano, com a casa de apostas BetFair como patrocinadora máster. Cimed e Crefisa também estiveram presentes na camiseta palestrina.

O Palmeiras feminino passou por um processo de reformulação para a temporada 2024. As palestrinas ganharam os reforços de 12 jogadoras, além da chegada da técnica Camilla Orlando, que veio para substituir Ricardo Belli. O clube também está tentando renovar com Bia Zaneratto, camisa 10 e capitã do time.