Otero revela contato com Rincón antes de acertar com o Santos e promete dedicação

Rómulo Otero foi oficialmente apresentado como reforço do Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O meio-campista destacou a sua alegria em poder defender o clube paulista e prometeu muito comprometimento para devolver o Peixe para a elite do futebol brasileiro.

"Estou muito feliz, externamente. É uma honra vestir essa camisa. Estou muito feliz. Na hora que recebi a proposta, nem duvidei. Na hora eu falei para o meu empresário aceitar, que eu queria volta ao futebol brasileiro e ter a honra de vestir esse grande manto", disse.

"Eu vou me doar ao máximo, fazer de tudo para ajudar meus companheiros para esse time voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Da minha parte não vai faltar compromisso e comprometimento para fazer o Santos voltar à Série A", ampliou.

O venezuelano ainda revelou que Tomás Rincón, seu companheiro de seleção, foi peça fundamental para ele acertar com o Alvinegro Praiano. O jogador de 31 anos afirmou que ligou para o volante, que reduziu o seu salário para defender as cores do time em 2024.

"Foi a primeira pessoa que eu liguei, perguntei se ele ia ficar ou ir embora . Ele se mostrou muito feliz quando eu liguei, falou que ia ficar. É uma grande referência pela carreira que tem. Já conheço ele pela seleção. O dia a dia com ele está sendo muito bom", contou.

"É um cara muito experiente, que transmite alegria, te ajuda bastante no dia a dia. É um cara que eu me importo muito e espero que eu possa tomar o caminho dele, de ser líder. Tenho certeza que cada um dos meus pinheiros se pela nele", completou.

Otero atuou pelo Aucas, do Equador, na última temporada, e assinou contrato de uma temporada com opção de renovação por mais uma.

O meia surgiu no Caracas, da Venezuela, onde ficou até 2015, quando assinou com o Huachipato, do Chile. No ano seguinte, partiu para o Brasil para atuar no Atlético-MG, onde viveu seu melhor momento da carreira. Foram quatro anos no Galo, com 135 partidas, 26 gols e 14 assistências.

Já em 2020, o venezuelano teve a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. Pelo Timão, ele entrou campo 41 vezes, marcou quatro tentos e foi garçom duas vezes. Na sequência, passou por Cruz Azul-MEX, Fortaleza e Aucas.

Otero também soma diversas convocações para a seleção venezuelana. São 50 embates pelo seu país e seis bolas na rede. A sua expectativa, aliás, é fazer parte do grupo da Copa América deste ano.

"A Copa América está vindo, estou bastante motivado para estar de repente no meu país. É uma competição muito importante, o Santos tem uma visibilidade grande. Estou brigando por uma posição. Lutar para estar na Copa América. Muitas vezes fiquei fora e senti muito, não quero mais ficar fora", declarou.

O Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.

"Sabemos da responsabilidade que temos. Sabemos o clube que estamos. O tamanho. Temos que brigar por um espaço. Chegou muita gente. Fizemos uma grande pré-temporada. Os treinos estão sendo pegados. Quem jogar vai fazer o melhor para o time. O mais importante e voltar para a Série A, independente de quem jogue", finalizou.