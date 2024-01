Algoz do São Paulo renasceu na Copinha com Café e superação de técnico

O Novorizontino está fazendo história na Copinha. Depois de avançar no sufoco no Grupo 6, a equipe do interior paulista se acertou e venceu os três jogos do mata-mata do torneio — ontem, a vítima foi o São Paulo. O próximo desafio é contra o Athletico, pelas quartas.

Desistir? Jamais

O símbolo da campanha do time de Novo Horizonte é o técnico Rafael Stucchi. Ele viveu uma história de drama e superação antes de comandar a equipe em 2024.

O treinador foi cortado da Copinha no ano passado por motivos de saúde: um câncer de pulmão agressivo. As chances de cura não eram grandes, mas ele sobreviveu e se recuperou da doença.

Rafael Stucchi, técnico do Novorizontino na Copinha Imagem: Gustavo Ribeiro / Novorizontino

Um ano depois, já trabalhando, ele falou sobre o tema. Após eliminar o Botafogo, na segunda fase, ele falou sobre sua experiência.

É a oportunidade que Deus me deu de fazer o que gosto. Passei por um momento muito difícil, que mostra a força da família e deste grupo, que sempre me ajudou. Os meninos formam uma família muito grande. Tudo isso se soma para superar os problemas da vida. A mensagem que fica é que jamais devemos desistir. É sempre ter fé e acreditar. O que acontece fora está sendo o reflexo desta equipe, que sempre se superando Rafael Stucchi, à CazéTV

E foi se superando que o Novorizontino construiu sua trajetória. A equipe venceu o Comercial na estreia do Grupo 6, mas empatou com a Chapecoense na 2ª rodada e ficou na corda bamba antes do duelo contra a Jacuipense, o último da chave.

O time da Bahia eliminava os paulistas com vitória por 1 a 0 até os 50 minutos do 2° tempo. Até que João Araújo manteve o sonho vivo: o lateral partiu para o ataque, recebeu lançamento do campo de defesa e estufou a rede, garantindo o clube no mata-mata.

Café, Galo e Canela

O gol foi uma virada de página na trajetória da equipe, que renasceu nas eliminatórias sob comando de um meia enérgico: Lucas Café.

Contra o Botafogo, o camisa 10 brilhou. Foi ele quem decretou a vitória de 2 a 0 ao iniciar — e finalizar — um contra-ataque. Diego Galo, outro destaque do time, havia aberto o marcador.

Diego Galo celebra gol do Novorizontino na partida contra o Botafogo Imagem: Gustavo Ribeiro / Novorizontino

Já contra o Tiradentes, nas oitavas de final, Café mostrou frieza: ainda com placar zerado, ele cobrou um pênalti de cavadinha e inaugurou a contagem para o Novorizontino, que venceu por 3 a 0.

O próximo desafio seria o poderoso São Paulo, tetra da Copinha. Lucas Loss abriu o placar para o Tricolor, mas Stucchi e seus comandados seguiram o mantra e não desistiram. Deu certo.

Café igualou, e seu companheiro Kauê Canela virou o jogo ainda na etapa inicial. O camisa 10 ainda fez mais um e, apesar de Negrucci diminuir, o time do interior se segurou e chegou até as quartas.