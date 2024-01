Novo reforço do Botafogo, Alexander Barboza mira títulos em 2024: "sempre quero ganhar"

O Botafogo oficializou a contratação do argentino Alexander Barboza para reforçar a equipe nesta temporada. O atleta foi um dos defensores que chegaram para melhorar o setor visando o ano de 2024. Em declaração, o zagueiro afirmou que mira títulos pelo clube carioca.

"Posso dizer que sou um jogador de muita personalidade, não gosto de perder absolutamente nada, sempre quero ganhar, seja um jogo entre amigos ou um entre clubes", disse.

Barboza revelou o motivo que o fez escolher o Alvinegro. O zagueiro argentino admitiu que tinha outras propostas, até de clubes do Brasil, mas optou por defender as cores do Botafogo.

Bem-vindo ao Glorioso, Barboza! ??? Argentino é apresentado oficialmente no Nilton Santos. ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/BPDOQ6FMX0 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 16, 2024

"Por isso escolhi esse clube em relação aos outros que eu tinha. Eram times muito bons e interessantes, mas o melhor para mim e para minha família, e que poderia me proporcionar um futuro melhor é o Botafogo. Assim tomamos a decisão. Sinto que não errei por conta do apoio que os dirigentes e os companheiros me deram. Fizeram com que eu me sentisse parte do grupo e isso é lindo", declarou.

Barboza deve estrear com a camisa do Botafogo nesta quarta-feira, contra o Madureira, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O defensor argentino chega ao clube após se destacar no Libertad, do Paraguai.