Novak Djokovic tem dificuldades, mas vence tenista da casa e avança no Australian Open

O número um do mundo, Novak Djokovic, confirmou seu favoritismo na manhã desta quarta-feira e venceu Alexei Popyrin por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6, 7/6 (7 a 4) e 6/3, em partida válida pela segunda rodada do Australian Open e que durou 3h11min na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Com o resultado, Novak Djokovic avançou à terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano e agora terá pela frente Tomar Etcheverry, número 32 do mundo, que venceu o francês Gael Monfils nesta quarta-feira por 3 sets a 0, com um triplo 6/4.

Novak Djokovic é o maior campeão da história do Aberto da Austrália, com dez títulos. O número um do mundo vai em busca da 11ª conquista para também se isolar ainda mais como o maior vencedor de Grand Slams de todos os tempos. Atualmente o sérvio possui 23 títulos somando Australian Open, Wimbledon, Roland Garros e US Open, os quatro principais torneios do planeta, superando Rafael Nadal, com 22 troféus, e Roger Federer, com 20.

O jogo

Novak Djokovic teve um primeiro set tranquilo, impondo seu ritmo de jogo e não encontrando muitas dificuldades para fechar em 6/3, quebrando o saque adversário no oitavo game.

Mas, quando todos achavam que seria um passei de Djokovic, Alexei Popyrin reagiu e surpreendeu a todos que compareceram na Rod Laver Arena, vencendo o segundo set por 6/4 e ganhando confiança para o terceiro set, que também não foi fácil para o número um do mundo.

Djokovic passou a ter muitas dificuldades para impor seu jogo e forçar erros do adversário, que, mais confiante, passou a protagonizar jogadas mais agressivas, tirando o tenista sérvio da sua zona de conforto. O duelo acabou indo para o tie break, mas aí falou mais alto a experiência do número um do mundo, que fechou a parcial em 7/6 (7 a 4).

No quarto set, Djokovic voltou a ser Djokovic, não tomou conhecimento de Popyrin, quebrou o serviço do australiano no sexto game e fechou a partida em 6/3 para confirmar a sua classificação para a terceira rodada do Australian Open.