Mercado: despedida no São Paulo, renovação no Palmeiras e saídas no Fla

A quarta-feira no mercado da bola teve movimentações no Flamengo e, principalmente, no São Paulo e no Palmeiras. O Tricolor viu Marcos Paulo se despedir após empréstimo, e o alviverde renovou com Weverton.

Destaques do dia

Tchau, São Paulo. O meia-atacante Marcos Paulo se despediu do São Paulo. Por meio de suas redes sociais, o jogador, que se recupera de grave lesão no joelho, afirmou que não encerrou a passagem no Tricolor da forma como gostaria, mas garantiu que foi "muito feliz", que se entregou "todos os dias" durante o período e falou em "eterna gratidão" ao clube. Ele, que estava emprestado, retorna ao Atlético de Madri.

Weverton fica. O goleiro renovou com o Palmeiras até o final de 2026. O vínculo anterior foi assinado em janeiro de 2022 e era válido até o final de 2025 — agora, ele permanece por pelo menos mais duas temporadas.

Mais notícias

Saídas no Flamengo. O Flamengo segue em busca de reforços para o ano de 2024. No entanto, o clube também vem se desfazendo de alguns jogadores do elenco. O lateral-direito Matheuzinho e o volante Thiago Maia foram liberados e estão de saída da equipe rubro-negra. O primeiro vai para o Corinthians, enquanto o segundo deve fechar com o Inter.

Borré é do Inter. O Inter anunciou a contratação do centroavante colombiano Rafael Borré. O jogador, que atualmente defende o Werder Bremen, da Alemanha, assinou contrato até 2028. Na negociação, o clube gaúcho vai ser dono de 80% dos direitos federativos do atleta. Ele, no entanto, só deve chegar a Porto Alegre no meio do ano.

Mais um na barca. O Santos anunciou a saída do goleiro Vladimir ao Guarani por empréstimo de um ano. Este foi o décimo jogador negociado pelo time nesta janela de transferências. Com o objetivo de reduzir sua alta folha salarial após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Peixe segue reformulando seu elenco.