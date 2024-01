Marcelinho vê Santos como "oportunidade da carreira" e busca honrar o avô: "Santista doente"

Nesta quarta-feira, Marcelinho foi apresentado como reforço do Santos para 2024. O atacante de 21 anos afirmou que essa é a grande oportunidade da sua carreira.

"Agradecer pela oportunidade. Quando meus empresários me chamaram, não pensei duas vezes em pensar nesse convite maravilhoso. É a oportunidade da minha carreira vestir essa camisa, um dos melhores times do mundo", contou.

Formado no Palmeiras, Marcelinho deixou a Academia de Futebol em 2021 para se juntar ao Vasco, também para jogar na base. Na sequência, o atacante também somou passagens pelos juniores do Cruzeiro e jogou no profissional de Ferroviária e Água Santa, até chegar no Tombense, onde estava até então.

Pelo clube mineiro, o atleta conseguiu ser um dos destaques da temporada de 2023: em 47 partidas, fez sete gols e distribuiu duas assistências.

Agora, portanto, o ponta retorna ao futebol paulista para jogar no Santos, clube do coração do seu avô.

"Meu avô é santista doente. Quando recebi a proposta, ele começou a chorar, ficou muito feliz. Quando o Santos caiu, ele ficou muito triste. Eu falei que ia ajudar o Santos ia subir e dar alegria para ele e para os torcedores", finalizou.

Marcelinho chega por empréstimo de um ano da Tombense. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear.

O Santos larga no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.