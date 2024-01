Marcelinho revela choro do avô pelo Santos; Otero cita papo com Rincón

O meia Otero e atacante Marcelinho foram apresentados hoje na Vila Belmiro e contaram sobre suas características e os bastidores do acerto com o Santos.

Veja as respostas da dupla na íntegra

Confira as respostas do meia Otero

"Estou muito feliz, externamente. É uma honra vestir essa camisa. Na hora que recebi a proposta, nem duvidei. Eu até falei para o meu empresário aceitar, que eu queria volta ao futebol brasileiro e ter a honra de vestir esse grande manto."



"Gosto de jogar pela esquerda, meio e direita. Não sou um coringa igual ao Lima [ídolo do Peixe]. Mas estou à disposição para jogar em qualquer posição. Gosto mais pela esquerda ou meio. Estou me adaptando ao novo time, aos companheiros, conhecendo eles para entrosar e fazer grandes jogos. Minha especialidade são as bolas paradas. Vou caprichar. Com a bola rolando, até agora, estou conhecendo meus colegas. Estamos nos dando bem."



"Eu vou me doar ao máximo, fazer de tudo para ajudar meus companheiros para esse time voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Da minha parte não vai faltar compromisso e comprometimento para fazer o Santos voltar de onde nunca saiu."



"Fisicamente, o Fábio [Carille] está fazendo a gente correr bastante. O preparador físico também. Estamos bem, nos entrosando. Tenho certeza que vamos fazer um grande ano. Fisicamente estamos bem. Hoje foi um treino forte. Está sendo uma boa preparação para o jogo de sábado."



"Eu também estou muito preocupado por isso [falta de gols]. É minha especialidade e não tenho conseguido gols de bola parada. Agora vou caprichar. Treinar bastante, me dedicar igual antigamente para isso acontecer."



"Gallo já trabalhou comigo no Atlético-MG, mas só falei com ele no final, quando já estava quase chegando. Feliz de trabalhar com ele. Desde que cheguei aqui, o Fábio está me dando pela direita ou esquerda. Cazares e Giuliano estão mais pelo meio. O Carille sabe que posso jogar pelo meio também, mas está me usando mais por fora."

"[O Rincón] Foi a primeira pessoa que eu liguei, perguntei se ele ia ficar ou ir embora. Ele se mostrou muito feliz quando eu liguei, falou que ia ficar. É uma grande referência pela carreira que tem. Já conheço ele pela seleção. O dia a dia com ele está sendo muito bom. É um cara muito experiente, que transmite alegria, te ajuda bastante no dia a dia. É um cara que eu me importo muito e espero que eu possa tomar o caminho dele, de ser líder. Tenho certeza que cada um dos meus pinheiros se pela nele."

"A Copa América está vindo, estou bastante motivado para estar de repente no meu país. É uma competição muito importante, o Santos tem uma visibilidade grande. Estou brigando por uma posição. Lutar para estar na Copa América. Muitas vezes fiquei fora e senti muito, não quero mais ficar fora."



"Sabemos da responsabilidade que temos. Sabemos o clube que estamos. O tamanho. Temos que brigar por um espaço. Chegou muita gente. Fizemos uma grande pré-temporada. Os treinos estão sendo pegados. Quem jogar vai fazer o melhor para o time. O mais importante e voltar para a Sèrie A, independente de quem jogue."



"Não vou falar números (metas). Gosto de dar mais assistência que gols. Vou fazer de tudo para deixar o Willian, Furch, Morelos, Marcelinho e Guilherme goleadores. Vou me dedicar nos treinos e nos jogos."

Confira as respostas do atacante Marcelinho

"Agradecer pela oportunidade. Quando meus empresários me chamaram, não pensei duas vezes nesse convite maravilhoso. É a oportunidade da minha carreira vestir essa camisa, um dos melhores times do mundo. Eu sou atacante, jogo do dois lados, boa finalização de média e longa distância e gosto do um contra um."



"A Série B é um pouco mais complicada, o gramado. Tem muitos gols no segundo tempo. Estou muito feliz com essa reconstrução do Santos. Temos certeza que vamos voltar para Série A."



"Pode esperar de mim um jogador muito guerreiro, muito agressivo, ligado... gosto de jogar muito para a frente. O Santos vai propor o jogo. Estamos nos dando nos treinos. Vamos levar isso para frente, cada dia melhorando mais"



"Estou muito feliz. Estamos nos adaptando, tentando melhorar com caras experientes como Otero, Rincón, Gil, Messias. Caras que falam bastante. Feliz com o gol no jogo-treino. Treinar cada vez mais para aprimorar no jogo"



"Meu avô é santista doente. Quando recebi a proposta, ele começou a chorar, ficou muito feliz. Quando o Santos caiu, ele ficou muito triste. Eu falei que ia ajudar o Santos ia subir e dar alegria para ele e para os torcedores"



"Fiquei muito feliz, um pouco tímido, mas pegando experiência com os mais velhos. É um grupo muito humilde, eficiente. Estou pegando experiencia com cada um, vou melhorando cada vez mais"



"A disputa é normal. Estamos treinando muito. A escolha do Carille. Quem jogar vai dar o seu melhor. Quem tiver jogando, o outro vai estar lá apoiando. O mais importante são as vitórias . Vou fazer de tudo para aproveitar as chances. O que importa é o Santos, voltar para a elite"