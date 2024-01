Maior artilheiro estrangeiro da Copinha, Enzo Monteiro festeja boa campanha e mira título com o Santos

O atacante Enzo Monteiro, do Santos, vive grande momento na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O boliviano, que participa do torneio pela primeira vez, chegou ao sétimo gol na competição ao marcar para o Peixe na vitória por 4 a 2 sobre o Água Santa, na última segunda-feira.

Com o resultado, o jogador não só garantiu vaga na próxima fase como atingiu uma importante marca em sua ainda breve carreira. Agora, ele é o maior artilheiro estrangeiro da história da Copinha, superando os seis tentos do ganês Michael Quarcoo, do Capital-DF, e do paraguaio Freddy Noguera, do Grêmio. O centroavante santista comemorou o feito.

"É uma felicidade imensa poder alcançar essa marca. Em minha primeira Copinha poder se tornar o maior artilheiro estrangeiro é motivo para comemorar. É um orgulho para mim, para minha família e toda nação boliviana", festejou o atacante.

?? Gol de cabeça é com ele mesmo: ENZO MONTEIRO! pic.twitter.com/48UzfgwOyj ? Santos FC (@SantosFC) January 16, 2024

Natural de Santa Cruz de La Sierra, Enzo chegou ao Santos em 2018 através do Projeto Bolívia, assim como o meio-campista Miguelito. Entretanto, o atleta só assinou seu primeiro vínculo em 2022, quando completou a maioridade. Pela equipe sub-20 do Santos, o jovem de 19 anos já soma 22 gols em 46 jogos disputados, além do título paulista da categoria.

Enzo também projetou a reta final da Copa São Paulo para o Peixe. Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o time enfrenta o Cruzeiro na Arena Barueri, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição. O boliviano quer o título para coroar a boa campanha.

"Espero continuar nessa mesma pegada até o fim e, se Deus quiser, coroar essa nossa boa campanha com o título da Copinha, o que é o mais importante. Mas vamos pensar jogo a jogo, um passo de cada vez, para chegarmos ao nosso objetivo final", avaliou.

Na fase de mata-mata da Copinha, todos os confrontos são disputados em jogos únicos. Caso o tempo regulamentar termine empatado, a definição irá para os pênaltis. Quem passar entre Santos e Cruzeiro irá enfrentar o vencedor de Ibrachina x Coritiba, que também entram em campo nesta quarta, um pouco mais cedo. A bola rola a partir das 15h.