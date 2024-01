Mãe de remador do Vasco detido desabafa e pede 'policiais preparados'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Carla Costa, mãe do remador do Vasco que foi levado à delegacia após abordagem policial quando voltava do treino, relatou ter ficado assustada ao saber que ele estava na delegacia. A família de Matheus Henrique, de 14 anos, recebeu o apoio do corpo jurídico do clube, que divulgou o caso na noite de ontem (16).

Infelizmente, sei que não foi o primeiro e não vai ser o último. Queria que isso não acontecesse mais, mas, infelizmente vai acontecer. Precisamos de policiais preparados Carla Costa

O que aconteceu

O Vasco disse que Matheus voltava do treino de ônibus para casa no Morro do Tuiuti. Segundo o clube, ele foi enquadrado como "adolescente infrator", após ser "detido por policiais militares e conduzido para a delegacia (...), acusado de furtar um aparelho de telefone celular".

"Ele está bem, na medida do possível. Depois que a ficha foi caindo, que ele foi entendendo, mas ele conseguiu manter o controle. Eu fiquei bastante assustada, mesmo me preparando e sabendo que isso acontece muito", disse.

É assustador ficar horas sem conseguir contato com seu filho e, depois, descobrir que ele está em uma delegacia. Isso me deixou bastante assustada

Carla recorda que soube o que estava acontecendo pelo próprio filho, que enviou uma mensagem por um aplicativo de celular. A mãe do remador foi à delegacia em busca de mais informações, mas aponta que não teve todos os questionamentos respondidos.

Era meia-noite e ele me mandou informando que o policial tinha levado ele para a delegacia, sendo acusado de furto de um celular. Na hora, fiquei assustada, pensei bastante coisa e quis entender mais, sabendo que tinha algo de errado. Até porque, sabia onde ele estava. Eu só parei de ter o contato com ele na volta, que o celular descarregou e foi quando houve o 'sumiço' dele

Não me disseram muita coisa porque, quando eu cheguei à delegacia, já não tinha mais ninguém. Eram dois policiais: um homem que ficou o tempo todo próximo à porta, de costas, e não se importou muito, e uma jovem atrás do balcão, que me informou que não tinha feito nada, só um registro. E só me deu essa documentação porque eu pedi

Perguntei porque que não deixaram ele entrar em contato com o responsável assim que foi abordado e não souberam dizer o motivo. Tiraram foto do meu filho e perguntei sobre isso, e disseram não ter ciência.

Carla lamentou que Matheus seja mais um dos jovens que recebem tal tratamento policial. Ela pediu maior preparo dos integrantes dos poderes públicos.