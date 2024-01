Luiz Gustavo deve ser titular no meio-campo do São Paulo? Vote!

O São Paulo terá o reforço de Luiz Gustavo nesta temporada. O volante de 36 anos voltou ao Brasil depois de acumular passagens por diversos clubes da Europa, como o Bayern de Munique, e jogar ao lado de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Para você, torcedor, o jogador deve ser titular no meio-campo do Tricolor Paulista?

Na última temporada, o meio-campo são-paulino foi dominado por Alisson e Pablo Maia. Ambos foram titulares na campanha vitoriosa da equipe na Copa do Brasil e saíram jogando frequentemente no Brasileirão e na Sul-Americana.

? Chegamos ao décimo dia de treinamento na pré-temporada. Falta pouco para a estreia do Tricolor! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Xunoz13Lwl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 16, 2024

Alisson foi essencial para a equipe de Dorival Júnior, que comandou o São Paulo na última temporada. O meio-campista costumava atuar pelos lados do campo, mais avançado, mas mudou de posição para se adaptar às necessidades do treinador. Por isso, poderia se encaixar com Luiz Gustavo, que tem uma maior tendência defensiva.

Pablo Maia, por outro lado, tem características mais próximas de um primeiro volante. O meio-campista foi um dos maiores roubadores de bola do São Paulo em 2023 e sabe armar o jogo.

O clube do Morumbi foi surpreendido com a saída de Dorival Júnior no início desta temporada. Com a chegada de Thiago Carpini para seu lugar, existe a possibilidade de uma mudança na formação utilizada pelo São Paulo. Portanto, é possível, ainda que improvável, que Alisson, Pablo Maia e Luiz Gustavo joguem juntos.

Considerando a grande fase vivida por Alisson, a titularidade de Pablo Maia e a mudança no comando do São Paulo, o que você, torcedor, prefere? Luiz Gustavo deve ganhar uma vaga no time titular? Vote!