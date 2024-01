Leila Pereira reafirma que tentará reeleição no Palmeiras e faz balanço de mandato: "Profundo orgulho"

Na tarde desta terça-feira, Leila Pereira fez história no Palmeiras ao conceder entrevista coletiva exclusivamente para jornalistas mulheres. Na Academia de Futebol, a presidente do Alviverde reafirmou algo que todos já sabiam: que será candidata à reeleição no clube.

"Sou candidata à reeleição no Palmeiras. Eu acho que em três anos deu para fazer um belo trabalho. No meu primeiro ano, já começamos com o título inédito da Copa São Paulo, começamos acelerando. No segundo ano, foram títulos extremamente relevantes. Nosso mandato é extremamente vencedor desde o primeiro ano. E eu acho que posso dar continuidade a isso em mais um mandato. A linha que temos tomado é muito assertiva, muito responsável. Eu costumo dizer que administro o Palmeiras como uma empresa, com certas peculiaridades por conta da paixão do torcedor. Aqui não temos corporativismo, indicação política. Isso faz a diferença", afirmou Leila.

Leila Pereira foi eleita presidente do Palmeiras em novembro de 2021. Ela foi a primeira mulher a assumir a presidência do Alviverde na história do clube. Leila também é presidente da Crefisa, patrocinadora máster da equipe, e seu mandato vai até o fim desse ano.

"Tenho um profundo orgulho da administração de hoje, da gestão Leila Pereira. Este é o caminho para o futebol brasileiro, que se assemelha muito a gestões internacionais. Só não conseguimos evoluir mais por conta de toda a estrutura do futebol brasileiro. Para a América do Sul, o Palmeiras é o clube mais bem administrado", destacou a dirigente.

Leila teve seus altos e baixos no Palmeiras, mas por enquanto faz uma passagem de sucesso na presidência do clube. Tanto é que, no ano passado, se tornou a presidente do Verdão com mais títulos no século, superando seu antecessor Maurício Galiotte. Foram seis troféus até o momento: dois Campeonatos Brasileiros, dois Paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Um encontro histórico! ?? Leia os detalhes da coletiva da presidente @leilapereiralp com jornalistas mulheres na Academia de Futebol ?? ? https://t.co/U730SPeAu5#AvantiPalestra pic.twitter.com/SpemQ2Vusd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 16, 2024

"Sucedi um presidente muito vitorioso, que foi o Maurício Galiotte. É difícil, porque sempre te comparam. Tive a sorte de herdar dele um elenco vitorioso, profissionais muito competentes. Qualquer outro entraria e destruiria todo esse trabalho vitorioso. O que eu fiz? O que está dando certo, eu melhoro. Já peguei um clube organizado. Meu trabalho foi valorizar ainda mais os profissionais e os atletas", disse Leila Pereira.

"Hoje, nossa gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Por isso que eu digo que é importante dar continuidade, melhorando os projetos. Estou dando continuidade a um trabalho muito bom do Galiotte. Ele contratou profissionais extraordinários. Eu costumo dizer que essa era que estamos vivenciando é histórica no Palmeiras e temos que desfrutar. Torcedor palmeirense, não entre nessa de patrocínio maior. Estamos vivendo um momento ímpar no Palmeiras. Vocês podem dormir tranquilos que aqui é tudo transparente, não temos nada a esconder", completou a dirigente.

Por fim, Leila ainda falou sobre como quer que sua imagem fique marcada na história do Palmeiras.

"Quero ser lembrada como a primeira presidente mulher de um clube gigante, que administrou de uma forma responsável apesar de todas as críticas, apesar de todas as dificuldades nesse ambiente extremamente masculino. Como uma mulher dura, firme, vitoriosa. Com a nossa força, conseguimos um clube diferenciado e exemplar para o futebol brasileiro e mundial", finalizou.

Questionada sobre sua relação atual com as torcidas organizadas do Palmeiras, Leila Pereira pediu desculpas, mas optou por não comentar sobre o assunto.