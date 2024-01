Leila Pereira negocia patrocínio máster para o Palmeiras feminino e dá detalhes sobre renovação de Zaneratto

Nesta terça-feira, Leila Pereira fez um tão aguardado anúncio sobre patrocínio - mas para o time feminino do Palmeiras. A presidente do Verdão revelou que está em negociações com uma empresa, cujo nome não foi divulgado, para ser a patrocinadora máster das palestrinas.

"Estamos negociando um novo patrocinador. Essa questão está bem encaminhada. Mas não assinei contrato ainda, então não posso falar o que não está fechado. No último contrato, a Crefisa e a FAM tinham as propriedades do futebol feminino. Nós abrimos mão da camisa do feminino, sem diminuir o valor, para que o Palmeiras conseguisse no mercado novos investimentos para o clube", comentou Leila em coletiva na Academia de Futebol.

Na última temporada, a camisa da equipe feminina alviverde foi estampada por várias marcas ao longo do ano, com a BetFair como patrocinadora máster. Cimed, FAM e Crefisa também estiveram presentes na camiseta palestrina.

Leila também comentou sobre o andamento da renovação de contrato de Bia Zaneratto. A presidente do Verdão disse que a Imperatriz recebeu propostas do exterior para deixar o clube, mas está em negociações para estender seu vínculo com o Alviverde.

Um encontro histórico! ?? Leia os detalhes da coletiva da presidente @leilapereiralp com jornalistas mulheres na Academia de Futebol ?? ? https://t.co/U730SPeAu5#AvantiPalestra pic.twitter.com/SpemQ2Vusd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 16, 2024

"Estamos negociando com a Zaneratto, há propostas de fora para a atleta, mas às vezes não depende só do Palmeiras - às vezes são propostas irrecusáveis e você não consegue segurar a atleta. Fazemos o máximo possível dentro do nosso orçamento para manter essas grandes jogadoras. Sobre a Bia, estamos negociando para chegar a um denominador comum", apontou.

O Palmeiras feminino passou por um processo de reformulação para a temporada 2024. As palestrinas ganharam os reforços de 12 jogadoras, além da chegada da técnica Camilla Orlando, que veio para substituir Ricardo Belli.

"Estamos tentando melhorar o futebol feminino cada ano. Nós teremos categoria de base no sub-20 esse ano. Mas o grande problema do feminino é a questão do investimento. Hoje não dá para comparar com o masculino. O feminino não recebe nada dos direitos de transmissão. Constantemente temos melhorado, as meninas ficam em Vinhedo, estou em contato com nosso diretor de futebol, contratamos recentemente uma técnica. Acredito que passo a passo vamos melhorar o futebol feminino", concluiu Leila Pereira.