Leila ESNOBA rival e duvida de patrocínio: 'não acredito em MILAGRE'

Durante a coletiva histórica, que contou apenas com a participação de jornalistas mulheres, a presidente do Palmeiras cutucou o rival Corinthians. Logo no começo da entrevista, ela questionou o patrocínio recorde obtido pelo Alvinegro de R$120 milhões por ano.

Sem mencionar o rival, Leila deixou no ar que os valores obtidos podem não corresponder à realidade. "Não adianta fechar patrocínio com valores astronômicos e ninguém ver o contrato. Sou contra cláusulas de confidencialidade no futebol. Acho que o jornalista e o torcedor tem direito de saber quanto o clube está recebendo, até para comentar, comparar".

Para ela, a iniciativa do rival em anunciar os valores do patrocínio pode ser uma irresponsabilidade. "Muito fácil sentar e falar que o patrocínio é tanto e não comprovar. Depois não paga nada e como faz? Tem que ter responsabilidade para divulgar patrocínio", destacou.

Leila Pereira ainda esnobou o presidente corintiano, ao afirmar que muitas propostas de patrocínio aparecem para o Palmeiras, mas nem sempre de empresas confiáveis.

"Não acredito em milagre. Aparecem empresas recém-criadas com capital social ínfimo, como podem oferecer patrocínio milionário com essas características? Não vamos aceitar, queremos empresas com credibilidade para honrar o patrocínio. Quero empresas sérias do lado do Palmeiras. Senão, fica muito bonito, falo que vai ser R$ 400 milhões e não pagam nada", completou.

Após o Corinthians anunciar o acordo recorde com o site de apostas esportivas Vai de Bet, havia a expectativa de que Leila Pereira comentasse sobre um possível aumento nos valores oferecidos pela Crefisa ao Verdão. Em 2023, também em coletiva de imprensa, a presidente palmeirense desafiou os jornalistas presentes a "provarem" que a camisa do Corinthians valeria R$123 milhões, pois caso isso acontecesse, ela "aumentaria" a oferta da empresa.