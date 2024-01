Kroos fala sobre vaias da torcida saudita durante a Supercopa da Espanha

Em sua participação na Supercopa da Espanha, o meia Toni Kroos foi vaiado pela torcida saudita. O alemão, do Real Madrid, se mostrou surpreso com o ocorrido.

"Não esperava nada disso, nem pensei que seria para mim. O pano de fundo é que não acho bom que os jovens jogadores entrem no campeonato e desistam do seu desenvolvimento, dos grandes jogos, os altos escalões da Europa, que sem dúvida poderiam jogar no lugar do dinheiro da liga saudita. Já tinha esquecido o comentário", comentou em seu podcast.

A fala a que Kroos se refere foi a crítica feita por ele a respeito da ida de jovens jogadores para a Arábia Saudita. Na janela de transferências do meio do ano passado, houve uma série de contratações de atletas do futebol europeu por clubes do país árabe.

Mesmo vaiado, o meia alemão ajudou o Real Madrid a bater o Atlético de Madrid e golear o Barcelona para levantar o título da Supercopa da Espanha. De acordo com ele, isso não atrapalhou o seu desempenho.

"Não me incomodou nem afetou a minha forma de jogar. Pelo contrário, foi bastante divertido. No final percebi que isso acontecia cada vez menos. Embora quando me trocaram todos se recompuseram e mais uma vez uniram forças para assobiar para mim", finalizou.

Com Kroos à disposição, o Real foca na disputa da Copa da Espanha. Nas oitavas de finais, o time pega o Atlético de Madrid, às 17h30 (de Brasília), fora de casa.