Goleiro nega manipulação e explica rescisão após falha bizarra: 'sem clima'

Acabou de rolar um FRANGAÇO do goleiro Oscar do Corisabbá contra o Oeirense, pelo Piauiense. No lance, o goleiro "se machucou" (?) e foi de maca direto para o vestiário. E ainda levou uma bronca do seu treinador l @NE45Minutos



?: Corisabbá pic.twitter.com/qP691Jhvlp