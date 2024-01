Goiás anuncia contratação de Thiago Rodrigues, goleiro ex-Vasco

Na tarde desta quarta-feira, o Goiás anunciou a contratação do goleiro Thiago Rodrigues, de 35 anos. O jogador chega do Vitória após conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada, mas sendo pouco aproveitado pelo clube baiano.

Pelo Vitória, Thiago Rodrigues somou apenas duas partidas em 2023. Além do Leão, ele conta com passagens por Vasco, CSA, Paraná, Figueirense, entre outros clubes. Em 2022, no Cruzmaltino, o goleiro foi fundamental no acesso para a Série A.

TEM PAREDÃO NOVO NA ÁREA! ?? O goleiro Thiago Rodrigues é do #MaiorDoCentroOeste! O atleta estava no Vitória, onde foi campeão pela Série B na última temporada, e foi peça-chave no acesso do Vasco em 2022. Seja bem-vindo, Thiago! ?? pic.twitter.com/cDOfdfO3tk ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 17, 2024

Thiago Rodrigues chega ao Goiás para ser sombra de Tadeu e disputar posição com Ezequiel, segundo goleiro. Antes, o Goiás já havia confirmado as contratações do lateral direito Weverton, dos volantes Edson, Juninho, Wellington e Luiz Henrique, do meia Ivan Torres, e dos atacante Getúlio e Paulo Baya.

A equipe esmeraldina faz sua estreia na temporada contra o Goiânia, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Goiano.