Flamengo x Audax: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Carioca

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo estreia hoje no Campeonato Carioca diante do Audax, na Arena Amazônia, em Manaus, às 21h30 (de Brasília).

A partida será transmitida pela Band, pelo BandSports e pelo canal Goat, no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla vai com os titulares, mas não terá força máxima. O uruguaio De La Cruz, principal contratação da temporada, não foi regularizado a tempo para participar da primeira rodada do Estadual. Gabigol, por sua vez, deve continuar na reserva.

Depois desse jogo, o elenco principal vai para a pré-temporada nos Estados Unidos. Com isso, o Rubro-Negro utilizará o grupo de garotos que deixou a disputa da Copinha após a fase de grupos.

Maior campeão carioca, o Flamengo vai em busca do 38º título. O clube da Gávea, no entanto, foi vice nos últimos dois anos e não é campeão do torneio desde 2021.

Flamengo x Audax -- 1ª rodada do Cariocão

Local: Arena Amazônia, em Manaus (AM)

Data e horário: 17 de janeiro de 2024, às 21h30

Transmissão: Band, BandSports e canal Goat

Provável escalação do Fla

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite

Canal do Flamengo

