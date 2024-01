Flamengo mantém base de 2023 em primeira escalação do ano; veja o time

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está escalado para a estreia no ano diante do Audax Rio, hoje (17), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

O Fla vai a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Audax terá: Leandro; Matheus Claudino, Igor Silva, João Victor, Diego Miticov, Paulo Victor, Ítalo Barbosa, Romarinho, Clisman, PK e Gerson Jr.

Tite mantém a base de 2023. O treinador ainda não pode contar com De La Cruz, que não foi inscrito a tempo da primeira rodada, mas já está regularizado. Pablo ficou no Rio com uma tendinite no joelho.

A partida tem transmissão da Band, Bandsports e Goat. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações