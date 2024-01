Flamengo vê mais saídas que chegadas e ganha fôlego na busca por reforços

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo versão 2024 viu mais saídas que chegadas e ganhou fôlego financeiro na busca por reforços.

O que aconteceu

O Rubro-Negro se despediu de jogadores de peso. Filipe Luis se aposentou, enquanto Everton Ribeiro não renovou e foi para o Bahia. Rodrigo Caio também saiu.

As despedidas geram um espaço na folha salarial. Segundo Bruno Spindel, diretor de futebol, a folha do Fla gira em torno de R$ 25 milhões mensais — valor com benefícios e bônus inclusos —, de atletas e comissão técnica.

As saídas de Santos e de Thiago Maia dão ainda mais folga. A venda do goleiro ao Fortaleza foi por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) e pode render mais R$ 1,4 milhão por metas. No caso do volante, o Internacional fez uma proposta que se aproxima dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).

"Há previsão de venda de 20 milhões de euros se não me engano. Flamengo tem um sinal de responsabilidade. Em quatro dos cinco anos, Flamengo vendeu um valor absurdamente maior do que estava orçado", disse Bruno Spindel, ao Rodrigo Mattos, colunista do UOL, em dezembro.

O Flamengo ainda negocia Matheuzinho com o Corinthians. A tendência é que o empréstimo de um ano seja selado ainda hoje.

Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa em busca de reforços. Há conversas em andamento por Viña, da Roma, e Luiz Henrique, do Betis, além de Leo Ortiz, do Red Bull Bragantino.

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.