Erick é regularizado no BID e já pode estrear pelo São Paulo no Paulistão

Reforço do São Paulo para esta temporada, o atacante Erick foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF hoje. Sendo assim, o jogador fica à disposição do técnico Thiago Carpini para a estreia do time no Campeonato Paulista.

A primeira partida do Tricolor na temporada está marcada para o sábado (20), diante do Santo André. A bola irá rolar a partir das 20h (de Brasília), no MorumBis.

Erick é o segundo novo jogador do clube que está liberado para entrar em campo. O outro é Luiz Gustavo, experiente volante com passagens pela seleção brasileira e Bayern de Munique.

Dentre os contratados para 2024, restam dois nomes que ainda não apareceram no sistema da CBF: o meio-campista Damián Bobadilla e o atacante Ferreirinha. Ambos já vêm treinando com o grupo, e a diretoria tricolor trabalha para liberá-los até esta sexta-feira (19), quando o Tricolor deve enviar a lista de inscritos para o estadual.

Além deles, o técnico Thiago Carpini também não foi regularizado no BID. O contrato do treinador só será publicado no sistema assim que a rescisão do vínculo com o Juventude seja oficializada.

O São Paulo integra o Grupo D do Paulistão, ao lado de Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo. Na busca pelo 23º título estadual, o time foi eliminado de maneira precoce no ano passado, caindo nos pênaltis para o Água Santa, nas quartas de final.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.