Em recuperação de lesão, Marcos Paulo se despede do São Paulo: 'Eterna gratidão'

O meia-atacante Marcos Paulo se despediu do São Paulo na noite desta terça-feira (16). Por meio de suas redes sociais, o jogador, que se recupera de grave lesão no joelho, afirmou que não encerrou a passagem no Tricolor da forma como gostaria, mas garantiu que foi "muito feliz", que se entregou "todos os dias" durante o período e falou em "eterna gratidão" ao clube.

"Chegou ao fim meu ciclo vestindo a camisa do São Paulo. Sem dúvidas um período muito importante da minha carreira, defendendo um dos maiores clubes do mundo. Aqui, pude evoluir como pessoa e como profissional, enfrentei situações difíceis, mas também fui muito feliz, principalmente com a conquista da Copa do Brasil", escreveu o atleta.

"Infelizmente, não encerro essa passagem da forma como gostaria, por causa de uma lesão complicada, mas saio com a certeza de que me entreguei todos os dias buscando dar o meu melhor. Minha eterna gratidão a todos que fizeram parte desse período", completou.

Defendendo as cores do Tricolor, o meia-atacante, que pertence ao Atlético de Madri, disputou 29 partidas (dez como titular), com quatro gols marcados e duas assistências. Na carreira, ele já passou por Fluminense, Famalicão-POR e Mirandés-ESP.

