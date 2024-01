Em busca do sexto título, sub-14 do Palmeiras inicia disputa do Efipan nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, a equipe sub-14 do Palmeiras inicia a caminhada na 43ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano (Efipan). A competição é uma das mais tradicionais da categoria e acontece na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

O Alviverde já conquistou o Efipan em cinco ocasiões: nas edições de 1983, 1984, sendo 2017, 2018 e 2020 de forma invicta. No último título, o Verdão superou o Grêmio por 3 a 0 na decisão, com três gols de Luis Guilherme, que hoje atua no profissional.

Neste ano, o Palmeiras figura no Grupo B, junto a Allianza Lima (Peru), Argentinos Jrs (Argentina), Defensor (Uruguai), Flamengo-RS e Grêmio. O Grupo A, por sua vez, é composto por Independiente del Valle (Equador), Internacional, Olimpia (Paraguai), Peñarol (Uruguai), Talleres (Argentina) e Universitario (Peru).

One more! ?? A pré-temporada continua intensa e o #MaiorCampeãoDoBrasil não para! A TV Palmeiras/FAM mostra como foi o nosso segundo jogo-treino do dia ? #AvantiPalestra pic.twitter.com/iWOHFnQEDZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 17, 2024

Os clubes de chaves opostas duelam entre si. Os oito melhores colocados gerais, independentemente dos grupos, avançam às quartas de final do Efipan. Dessa forma, o Verdão terá pela frente quatro equipes do Grupo A e encerra a primeira fase neste domingo.

Vale lembrar que, no ano passado, o sub-14 do Palmeiras levantou três taças: a Copa Umbro, o Tokyo International Youth Football Tournament-JAP e o Campeonato Paulista, na primeira edição do torneio da categoria organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Confira datas e horários (de Brasília) dos jogos do Palmeiras no Efipan: