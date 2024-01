Decisivo no Real, Vini Jr. é elogiado por Ancelotti: 'Voltou ao seu melhor nível'

Depois de ficar longe dos gramados por cerca de dois meses devido a uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, o brasileiro Vinicius Junior voltou voando no Real Madrid. Carlo Ancelotti, treinador do clube espanhol, elogiou o atacante, que também está se adaptando a uma nova função.

"Vinicius voltou ao seu melhor nível. Ele marcou de forma diferente no clássico e está aprendendo a jogar mais por dentro. Isso o deixa mais perigoso porque o torna muito menos previsível. Ele está combinando muito bem com Rodrygo", comentou durante entrevista coletiva.

Vini Jr. foi o grande nome do Real Madrid na decisão da Supercopa diante do Barcelona, no último domingo (14). O brasileiro marcou três gols na goleada por 4 a 1 sobre o rival, além de ter sofrido um pênalti e provocado a expulsão de Ronald Araújo.

No treino do Real Madrid desta quarta-feira (17), Rodrygo foi flagrado treinando separado do grupo. Ancelotti explicou a situação, confirmando que o ex-jogador do Santos estará disponível para o confronto diante do Atlético de Madrid, nesta quinta.

"Rodrygo precisava de mais um dia de baixa intensidade, mas está pronto para amanhã", disse o italiano.