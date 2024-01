De saída do futebol saudita, Henderson fica perto de assinar com o Ajax

Jordan Henderson chegou ao Al-Ettifaq, da Árabia Saudita, em julho de 2023 com contrato de três anos, mas já está de saída. De acordo com as informações do site The Athletic, o atleta chegou a um acordo com o seu clube para a rescisão contratual e está perto de se transferir ao Ajax, da Holanda.

Apesar de ser treinado por Steven Gerrard, ex-companheiro de Liverpool, Henderson não conseguiu se adaptar ao país e tem o desejo de retornar à Europa.

Em 2023, Henderson encerrou sua trajetória no Liverpool após defender o clube por 12 temporadas. Apesar de, na época, ter mais dois anos restantes em seu contrato com a equipe inglesa, ele foi abordado pelo Al-Ettifaq, que investiu 12 milhões de libras (R$ 75,3 milhões à época) para contratá-lo.

The next chapter in a glittering career for Jordan Henderson ? ? A new frontier awaits ??#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/7Qyi278Sr2 ? Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 27, 2023

O atleta inglês deixa o atual oitavo colocado do Campeonato Saudita com 19 jogos, cinco assistências e nenhum gol.

Após um começo complicado na temporada, o Ajax está se recuperando no Campeonato Holandês e já ocupa a quinta colocação na tabela, com 28 pontos conquistados.