De saída do Flamengo, Matheuzinho e Thiago Maia não participam de treino

O Flamengo segue em busca de reforços para o ano de 2024. No entanto, o clube também vem se desfazendo de alguns jogadores do elenco. O lateral direito Matheuzinho e o volante Thiago Maia foram liberados e estão de saída da equipe rubro-negra.

Matheuzinho vai acertar com o Corinthians e deve ser anunciado pelo clube paulista nos próximos dias. Já Thiago Maia será jogador do Internacional, após negociação sem sucesso com o Timão.

Os dois jogadores não participaram do último treino antes da viagem para Manaus. Ambos vinham perdendo espaço no elenco comandado por Tite.

HOJE TEM MENGÃO NA COPINHA!!! ??? Os #GarotosDoNinho enfrentam o Botafogo-SP pelo mata-mata da competição, às 19h15 (horário de Brasília), em Osasco! A partida válida pelas oitavas de final tem transmissão da CazéTV, no Youtube. Pra cima, molecada!#VamosFlamengo pic.twitter.com/9qW8u1yT6y ? Flamengo (@Flamengo) January 17, 2024

O Flamengo entra em campo pela primeira vez na temporada nesta quarta-feira (17), contra o Audax, em Manaus, pelo Campeonato Carioca.

