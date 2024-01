Corinthians pretende renovar contrato de Pedrinho após disputa da Copa São Paulo; veja detalhes

A diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do meia Pedrinho após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vínculo atual do artilheiro do Timão na Copinha vai até fevereiro de 2025 e a partir de agosto o atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a intenção do clube é procurar o estafe de Pedrinho após a Copinha e acertar sua renovação contratual. O jogador possui seis gols na Copa São Paulo e está se valorizando, com sondagens de clubes do exterior.

Pedrinho vê com bons olhos uma permanência no Corinthians, até por projetar chances na equipe profissional. Nascido em 2004, o jogador vai ter apenas mais uma temporada de sub-20 antes de estourar a idade da categoria.

O meia chegou ao Corinthians com oito anos e é muito identificado com o clube. A família acompanha ativamente os passos de Pedrinho e seu irmão Gui Matheus, que atua na categoria sub-14.

Pedrinho deve ser novamente titular na partida contra o América-MG, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copinha. Sob o comando de Danilo, o Alvinegro busca voltar a vencer a competição que não conquista desde 2017.

Veja números de Pedrinho na Copinha de 2024:

6 jogos (5 como titular)



416 minutos



6 gols