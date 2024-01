Corinthians faz 4 a 0 no São Caetano em último jogo-treino da pré-temporada; veja autores dos gols

O Corinthians goleou o São Caetano por 4 a 0 na manhã desta quarta-feira (17), em jogo-treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe comandada por Mano Menezes faz os ajustes finais antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Guarani.

O jogo-treino teve três tempos, dois de 35 minutos e o último com 40. O técnico Mano Menezes iniciou a atividade com: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano, Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo, Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Ao longo da segunda etapa, o treinador gaúcho promoveu as entradas de Fausto Vera e Matías Rojas, que entraram nos lugares de Raniele e Garro.

No terceiro período do jogo-treino, o Corinthians foi escalado com: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Félix Torres, Fernando Vera e Diego Palacios; Yago, Fausto Vera e Matías Rojas; Gustavo Silva, Wesley e Matheus Bidu.

O primeiro gol do jogo-treino foi contra, já que o atleta do São Caetano desviou a bola contra as próprias redes após cobrança de falta de Rodrigo Garro. Depois, Matheus Bidu ampliou finalizando no canto do goleiro rival, com a perna direita, depois de desvio de cabeça de Rojas.

O próprio Rojas anotou o terceiro gol do Timão, com sua jogada típica de cortar para dentro e finalizar com a canhota. Por fim, Wesley anotou bonito tento finalizando de longa distância, no ângulo do goleiro adversário.

No último jogo-treino antes da estreia pelo Paulistão, vitória do Timão! ?? Corinthians 4???0?? São Caetano ? Contra

? Bidu

? Rojas

? Wesley ? Hugo Rodrigues #VaiCorinthians pic.twitter.com/4p0i87IMVy ? Corinthians (@Corinthians) January 17, 2024

O zagueiro Gustavo Henrique, anunciado como reforço do clube na última segunda-feira (15), realizou trabalhos internos de reforço muscular no CT aos cuidados do Departamento de Performance, chefiado por Walmir Cruz.

Agora, o Corinthians terá mais três treinos antes da estreia no Estadual. A equipe encara o Bugre no domingo, às 18 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para o duelo, a diretoria do Corinthians espera regularizar os documentos de seus reforços na FPF e na CBF, para que eles estejam aptos a entrar em campo.