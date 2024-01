Corinthians anuncia Grazi como executiva de futebol da equipe feminina

O Corinthians anunciou Grazi, que se aposentou recentemente dos gramados, como executiva de futebol da equipe feminina. Lenda do clube, a ex-capitã vai auxiliar Cris Gambaré, diretora da categoria, no dia a dia de trabalho.

Grazi se despediu do futebol no dia 1 de dezembro, quando realizou jogo de despedida na Fazendinha. A ex-jogadora soma ao todo 17 títulos com a camisa do Corinthians, sendo a maior vencedora do clube na história da categoria.

Ela está de volta! ? Maior jogadora da nossa história, a #E7ernaCapitã Grazi agora é nossa executiva de futebol. Vamos com tudo para esse novo desafio! pic.twitter.com/IcVu6cKWzo ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 17, 2024

"Maior jogadora da nossa história, Grazi agora é nossa executiva de futebol. Vamos com tudo para esse novo desafio!", escreveu o clube nas redes sociais.

Na temporada de 2023, Grazi participou do grupo que conquistou a Supercopa, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista. A meia-atacante participou de 11 jogos, tendo anotado oito gols e distribuído uma assistência.

Ao todo, Grazi possui 78 gols em 258 jogos com a camisa do Timão.