Com empréstimo de Vladimir, Santos chega a 10 saídas após rebaixamento à Série B

O Santos anunciou na última terça-feira (16) a saída do goleiro Vladimir ao Guarani, por empréstimo de um ano. Este foi o décimo jogador negociado pelo time nesta janela de transferências.

Com o objetivo de reduzir sua alta folha salarial após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Peixe já se desfez de dez atletas e segue reformulando seu elenco, promessa de campanha do presidente Marcelo Teixeira. Até agora, já saíram: Dodi, Soteldo, John, Jean Lucas, Gabriel Pirani, Lucas Braga, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo, João Lucas e, agora, Vladimir.

Ainda há uma porção de jogadores que não estão nos planos do técnico Fábio Carille e seguem com futuro em aberto, como o atacante Mendoza e o meia Lucas Lima. Até aqui, o clube já arrecadou quase R$ 140 milhões em vendas.

Se por um lado o número de saídas foi alto, a quantidade de chegadas também. O clube contratou 13 reforços para a disputa da Segunda Divisão nesta temporada. São eles: o zagueiro Gil, os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, os meias Diego Pituca, João Schmidt, Giuliano, Cazares e Otero, além dos atacantes Marcelinho, Willian Bigode, Guilherme e Pedrinho.

E se engana quem pensa que a busca por novos atletas deve parar por aí. Sem Vladimir, emprestado, e com as outras opções para a posição descartadas, o Santos continua a busca por um goleiro reserva para João Paulo.

Neste meio tempo, o clube abriu espaço para garotos da base que vinham treinando com o elenco de Carille. Gustavo Jundi, Rodrigo Falcão e João Pedro tem trabalhado com a equipe principal no dia a dia do CT Rei Pelé. Já Diógenes, Paulo Mazoti e Breno haviam sido afastados.

A poucos dias da estreia no Paulista e com dificuldades no mercado, o Peixe decidiu reintegrar Diógenes. A diretoria tinha alguns alvos na mira, como Tadeu, do Goiás, mas a alta pedida praticamente inviabilizou o negócio.

O primeiro jogo do Santos no Estadual está marcado para este sábado, contra o Botafogo-SP. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), em Ribeirão Preto.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.